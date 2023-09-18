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- بواسطة أيمن الوشواش - معهد الصناعات البلاستيكية أعلن فتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات، وذلك للفصل التدريبي الثاني للعام الحالي 1444/ 1445. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - معهد الصناعات البلاستيكية أعلن فتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات، وذلك للفصل التدريبي الثاني للعام الحالي 1444/ 1445. وأوضح المعهد العالي للصناعات البلاستيكية أن التقديم يبدأ من 18/9/2023 وحتى 16/10/2023 عبر البوابة الإلكترونية. وتعد الدفعة المتقدمة للقبول الدفعة الرابعة والثلاثين منذ تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية في شعبان 1428، والذي يعد معهدا غير ربحي أُسس بمبادرة من وزارة الطاقة، على إثرها تم توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشركة شرق- سابك، وشركة SPDC اليابانية، لإنشاء المعهد، والذي يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية.

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