شكرا لقرائتكم خبر 3 مبادرات للتنمية الزراعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 3 مبادرات للتنمية الزراعية أطلقها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة، تستهدف الرفع بمستوى الخدمات والمنتجات.

وجاءت أولى المبادرات مع غرفة بيشة للعمل على تعزيز السياحة الزراعية، خلال توفير قاعدة بيانات للمزارع النموذجية وزيارتها، لقياس مستوى تطبيقها معايير الجودة، مع التسويق لها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وربط وتوثيق موقع المزرعة النموذجية وكذلك الحديثة، ضمن محرك «قوقل ماب» للمواقع الجغرافية مع تقديم أفكار نموذجية للمزارع الناشئة.

فيما تركز المبادرة الثانية مع غرفة بيشة على توفير إحصاء بالمصانع وتجار التمور بالمملكة عن طريق الغرف التجارية.

وتركزت ثالث المبادرات مع الكلية التقنية ببيشة على تقديم برنامج خاص بالصناعات التحويلية بالمملكة لتطبيقها في المحافظة.