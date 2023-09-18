الصندوق الزراعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم ورشة عمل افتراضية بعنوان «القطاعات الاستثمارية الزراعية المستهدفة في المملكة والقارة الأوروبية ووسائل الدعم المقدمة»، بمشاركة عدد من المستثمرين السعوديين والشركات الأجنبية والجهات الحكومية ذات العلاقة، اليوم، عبر الاتصال المرئي.

واستعرضت الورشة الحلول التمويلية لدى صندوق التنمية الزراعية، والتي يمكن الاستفادة منها محليا وخارجيا، وعرفت بوسائل الدعم المقدمة في مجال تعزيز الأمن الغذائي، خلال الاستثمار المستدام في الأعمال الزراعية، إضافة إلى التعريف ببرنامج الصندوق للاستثمار الزراعي الخارجي.

كما تطرقت الورشة إلى تمويل المستثمرين الأجانب، والاستفادة من التسهيلات الائتمانية التي يقدمها الصندوق.