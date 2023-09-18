طرح 7 رخص محاجر مواد بناء للمنافسة وبدء التقديم اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 7 مواقع لاستغلال خام البحص للمنافسة على الحصول على رخص لمحاجر مواد البناء في مجمع خام البحص الواقع شمال غرب محافظة الأسياح في منطقة القصيم اعتبارا من اليوم، (19 سبتمبر 2023)، الذي تقدر مساحته الإجمالية بـ 32 كلم².

ويأتي ذلك في إطار دعم المستثمرين وتعزيز الشفافية في الاستثمار بقطاع التعدين، إضافةً إلى تشجيع الصناعات الوطنية والإسهام في تنمية المحتوى المحلي.

وأوضحت الوزارة أن عدد المواقع المطروحة للمنافسة هي 7 مواقع لخام البحص، وسيتم استقبال الطلبات عبر رابط المنافسة على منصة «تعدين» اعتبارا من 19 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر 2023، حيث ستمر المنافسة بأربع مراحل تبدأ باستقبال الطلبات والإعلان عن تأهيل المتنافسين، والبدء في عملية المزايدة على المواقع، وأخيرا إعلان نتائج المزايدات والشركات الفائزة.

وبينت أن جيولوجية منطقة مجمع الأسياح تُظهر منكشفات الجزء العلوي من متكون الجلة، وهي عبارة عن صخور كربونات الكالسيوم (حجر

الجير، الدولوميت، حجر الجير الدولوميتي)، التي يمكن استخدامها في الأعمال الإنشائية وعمليات رصف الطرق في طبقات الأساس السطحية وتحت السطحية.

طرح مواقع لاستغلال خام البحص:

العدد 7 مواقع لاستغلال خام البحص

الموقع شمال غرب الأسياح بالقصيم

المساحة الإجمالية 32 كلم²استقبال الطلبات عبر منصة »تعدين«

بداية استقبال الطلبات 19 سبتمبر 2023

انتهاء استقبال الطلبات 30 سبتمبر 2023

4 مراحل للمنافسة: