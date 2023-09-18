مسابقة تقنية المعلومات تبحث عن المواهب الرقمية الوطنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت فعاليات النسخة الثامنة من مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات، التي تنظمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع شركة هواوي العالمية، بحضور عدد من قيادات الجانبين، ومسؤولي وقيادات عدد من الوزارات والجامعات.

وتهدف المسابقة في نسختها الثامنة التي تقام في 15 دولة في منطقة الشرق الاوسط ووسط آسيا بالتزامن مع إقامتها في المملكة، إلى اكتشاف وتنمية المواهب الرقمية الوطنية، إذ تعد من أهم المبادرات في المنطقة المعنية بإعداد جيل الشباب لتحمل مسؤولياته الوطنية في بناء العالم الرقمي الذي يضع في متناول كل فرد ومنزل وشركة ومؤسسة شبكات متكاملة للاتصالات.

ووفقا لبرنامج المسابقة، ستتاح للطلاب المشاركين من أبناء وبنات الوطن في المراحل المختلفة للمسابقة فرص اكتساب المعرفة والاطلاع على أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات من خلال مواد الدورة التدريبية التي تتضمن كل ما هو جديد في مجال بروتوكول الإنترنت وتقنية المعلومات، إضافة إلى تقنيات الجيل الخامس التي تعد نقلة نوعية في طريقة تسيير الأعمال وتواصل الأفراد، وتسهم المسابقة بالدرجة الأولى في تشجيع الابتكار والإبداع بين صفوف الطلاب والطالبات وتزيد من القدرات التنافسية للمجتمعات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة هواوي السعودية ليام زاو، أن المسابقة تسهم في نسختها الثامنة بدور فاعل وكبير في تشجيع نشر المعرفة وتبادل المعلومات في المنطقة، مشيرا إلى أن هواوي ستتمكن من تنمية المواهب المحلية الواعدة في تقنية المعلومات والاتصالات وإعداد الجيل القادر على القيادة نحو المرحلة التالية من عملية التحول الرقمي.

وشهدت نسخة العام الماضي مشاركة 6 مواهب سعودية، حيث حصد فريق المملكة فئة «الأداء المتميز». ويعد التسجيل متاحا في مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في السعودية حتى 20 أكتوبر 2023 عبر الموقع الالكتروني.