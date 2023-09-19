شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار في «وول ستريت» وترقب لقرار «الفيدرالي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم الأمريكية من دون تغيير يذكر، الاثنين حيث استعد المستثمرون لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده في وقت لاحق من الأسبوع.

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.07٪ إلى 4453.53 نقطة في حين أضاف مؤشر ناسداك 0.01٪ لينتهي عند 1710.24 نقطة، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 6.06 نقطة، أو 0.02٪، لينتهي عند 34,624.3 نقطة.

يبدأ اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين يوم الثلاثاء.

وارتفعت شركة أبل حوالي 1.7٪. حيث أعطى كل من جولدمان ساكس ومورغان ستانلي توقعات متفائلة للطلب الجديد على أيفون.

وفي الوقت نفسه، انزلقت فورد بأكثر من 2٪ مع استمرار إضراب عمال السيارات المتحدين. تخلصت ستيلانتيس وجنرال موتورز، شركات صناعة السيارات الأخرى التي تواجه الاتحاد، بأكثر من 1٪.

تثبيت الفائدة

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع السياسة هذا الأسبوع. وسيحاول التجار الحصول على فكرة أفضل عن موقف البنك المركزي بشأن التضخم.

وقال كوينسي كروسبي، كبير الاستراتيجيين العالميين في «أل بي أل فاينانشيال»: «إن الطريقة التي ينفذ بها بنك الاحتياطي الفيدرالي الإيقاف المؤقت أمر بالغ الأهمية لتوقعات أسعار الفائدة لشهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، ولكن ما إذا كان يتم تقديمه بميل متشدد وهو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للأسواق المالية».

ويخصص المتداولون فرصة بنسبة 99% لبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على حاله، عندما يصدر قراره بشأن سعر الفائدة الأربعاء واحتمال 31% فقط لرفع الفائدة في نوفمبر، وفقاً لأداة «فيد واتش» التابعة لمجموعة «سي أم إيه»، والتي تقيس الأسعار في سوق العقود الآجلة للأموال الفيدرالية.

وجاءت بيانات التضخم الأخيرة متوافقة إلى حد كبير مع توقعات الاقتصاديين. وبينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين أكثر من المتوقع، فإن مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، مطابق للتقديرات. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بشكل طفيف أعلى من المتوقع في أغسطس/ آب؛ حيث ارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري، مقابل التقديرات البالغة 0.2%. (وكالات)