شكرا لقرائتكم خبر عن 93 مليون برميل زيت مكافئ.. أهم المعلومات عن إنتاج الزيت والغاز بحقول بتروبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف قطاع البترول زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز من خلال تطوير وتحسين كفاءة العمليات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والذى أكد أن الشراكة بين بتروبل وشركة إينى الإيطالية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون والتكامل فى صناعة البترول المصرية ، وأنهما يمتلكان من الخبرة والامكانيات التى تمكنهم من تحقيق قصص نجاح واكتشافات جديدة ومن ثم زيادة معدلات إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز.

ووجه الملا بأهمية الاستدامة فى تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والبيئة للحفاظ على الكوادر البشرية والأصول والمعدات وفيما يلى أهم نتائج الأعمال عن العام المالى 2022/2023 لشركة بتروبل وكانت كالتالى:

1- إنتاج الشركة من الزيت والغاز الطبيعي والمتكثفات والبوتاجاز خلال العام الماضي بلغ حوالى 93 مليون برميل زيت مكافئ .

2- وبلغ حجم الاستثمارات في مجال الاستكشاف والتنمية والتشغيل لحقول الغاز والزيت حوالى 737 مليون دولار.

3- قامت الشركة بحفر عدد من الآبار الاستكشافية أهمها البئر الاستكشافي جنوب القرعة - 1 .

4- وتم وضع البئر على الإنتاج بداية من فبراير الماضي بمتوسط معدل أنتاج ٩ مليون قدم مكعب يوميا بالأضافة إلى 100 برميل متكثفات.

5- بإجمالى إحتياطى يقدر بحوالي 2 مليون برميل زيت مكافئ.

6- نجحت الشركة في تنفيذ مجموعة من المشروعات التي تهدف للمحافظة على معدلات الانتاج من الزيت الخام حيث قامت الشركة بانشاء خطين بحريين قطر 14 بوصة بطول 11 كم وقطر 7 بوصة بطول 11كم لتوصيل منصات الانتاج البحرية بتسهيلات البتريكو .

7-وكذلك جاري أنشاء خط بحري قطر ٧ بوصة بطول 10كم كخط احتياطي إضافي.

8-كما قامت الشركة بتنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة التشغيل للتسهيلات الموجودة مع رفع مستويات الامان بها الي اقصي حدود ممكنه وذلك من خلال التركيز علي المشروعات المرتبطة برفع معايير الامن والسلامة .