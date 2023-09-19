شكرا لقرائتكم خبر عن نقص المعروض يغلق أسعار النفط على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أسعار النفط على ارتفاع أمس الاثنين، مدعومة بتوقعات نقص المعروض، ما طغى على المخاوف بشأن الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 50 سنتًا عند التسوية إلى 94.43 دولار للبرميل بعد أن قفزت إلى 94.45 دولار، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتًا إلى 91.48 دولار.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري انخفاض إنتاج النفط الأمريكي من أكبر المناطق المنتجة للنفط الصخري للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر إلى أدنى مستوى له منذ مايو أيار 2023.

عمليات جني الأرباح

واصل خاما برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعهما للأسبوع الثالث على التوالي ليلامسا أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر، ويتجهان نحو تحقيق أكبر ارتفاع فصلي لهما منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في الربع الأول من 2022.

وقال دينيس كيسلر نائب الرئيس الأول للتداول لدى بي.أو.كيه فايننشال، إن سوق النفط تشهد بعض عمليات جني الأرباح.

توقعات بتجاوز 100 دولار للبرميل

انضم سيتي بنك أمس الاثنين إلى قائمة البنوك التي تتوقع تجاوز أسعار خام برنت 100 دولار للبرميل هذا العام.

وقال مايك ويرث الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون مايك في مقابلة مع بلومبرج نيوز، إنه يعتقد أن النفط سيتجاوز 100 دولار للبرميل أيضًا.