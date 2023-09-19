شكرا لقرائتكم خبر عن حقول النرويج تخفض أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أمس الاثنين، مع استمرار تعافي تدفقات الغاز من النرويج بعد استكمال أعمال صيانة الحقول، وتراجع مشكلات التوريد من أستراليا.

فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة القياسية للغاز الطبيعي بنسبة 6.5% على خلفية تراجع الطلب، وارتفاع المخزون عن المستويات المعتادة في مثل هذا الوقت من العام.

حقل ترول العملاق

بدأ حقل ترول العملاق في النرويج زيادة إنتاجه رغم بعض التأخير، في الوقت الذي استكملت فيه أعمال الصيانة في بعض المنشآت مطلع هذا الأسبوع.

وتزايدت كمية الغاز النرويجي التي يجري توريدها إلى أوروبا في الأيام الأخيرة، بعد فترة مطولة من الانقطاع.

تعزيز الإنتاج الأسترالي

من جهة أخرى، استأنفت منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة شيفرون كورب في أستراليا إنتاجها بشكل كامل بعد تعثرها الأسبوع الماضي، على الرغم من استمرار إضراب بعد العمال النقابيين في الموقع.

وكان تعثر الإنتاج الناجم عن أعمال الصيانة في الحقول النرويجية، فضلًا عن مشكلات التوريد في أستراليا، قد تسببا في اضطراب أسعار الغاز الطبيعي في الأسابيع الأخيرة.