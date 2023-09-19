شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الياباني يتطلع إلى جذب مديري الصناديق الأجنبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت صحيفة "نيكي" الاقتصادية اليابانية أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سوف يتعهد، خلال خطاب سيلقيه في نيويورك الخميس المقبل، "بإجراء إصلاحات هيكلية بصورة حاسمة" لجذب مديري صناديق الاستثمارات الأجنبية إلى اليابان.

وتهدف الإصلاحات إلى جعل الاستثمار في الأصول اليابانية أكثر جاذبية، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير على البنوك الكبرى وشركات التأمين وكذلك صناديق المعاشات التقاعدية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

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يشار إلى أن كيشيدا قد دعا في أبريل الماضي إلى إصلاح قطاع إدارة الأصول.