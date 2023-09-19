“النفط” يتخطى الـ”94 دولار”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

تسير أسعار النفط بارتفاع مُستمر؛ تمهيداً لبلوغ رقم جديد قد يصل لـ100 دولار للبرميل؛ خلال الفترة المقبلة، حيث تخطت مع نهاية التعاملات حاجز الـ94 دولاراً، مدعومة بتوقعات نقص المعروض؛ بسبب تمديد خفض الإنتاج وقلة إمدادات النفط الصخري.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 50 سنتاً لتصل عند التسوية إلى 94.43 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتاً إلى 91.48 دولار.

بينما واصل خاما برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعهما للأسبوع الثالث على التوالي ليلامسا أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر، ويتجهان نحو تحقيق أكبر ارتفاع فصلي لهما منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

بدورها توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض إنتاج النفط الأمريكي من أكبر الخليج 365 المنتجة للنفط الصخري للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2023