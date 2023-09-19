6.012 مليون برميل يومياً.. صادرات السعودية من النفط في يوليو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشفت بيانات مبادرة البيانات المشتركة «جودي»، أمس، أن صادرات السعودية من النفط الخام في شهر يوليو الماضي بلغت 6.012 مليون برميل يومياً من 6.804 مليون برميل يومياً في يونيو 2023.

ووفقاً لبيانات «جودي»، فإن استهلاك المصافي السعودية من النفط الخام انخفض 0.003 مليون برميل إلى 2.559 مليون برميل في يوليو. وأوضحت، أن الحرق المباشر للخام في السعودية ارتفع 49 ألف برميل في يوليو إلى 592 ألف برميل.

وتقدم السعودية، وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة «جودي» التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.