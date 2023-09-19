شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل» تصدر نظام التشغيل iOS17 لأجهزة «أيفون».. هذا كل ما تحتاج معرفته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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أصدرت شركة «أبل» Apple نظام التشغيل iOS 17 لأجهزة «أيفون» iPhone، الاثنين، وهو أكبر تحديث لنظام التشغيل لهذا العام، وأصبح متاحا لأي شخص لديه جهاز «أيفون» من عام 2018 أو أحدث.

تصدر الشركة تحديثًا كبيرًا لنظام تشغيل «أيفون» كل عام جنبًا إلى جنب مع أجهزة «أيفون» الجديدة، ولا تحتاج بالضرورة إلى شراء جهاز جديد للوصول إلى أحدث البرامج. ويتضمن تحديث هذا العام الكثير من التحسينات على بعض التطبيقات الأكثر استخدامًا، بما في ذلك تطبيق الهاتف والرسائل و«سيري».

وهناك الكثير من التغييرات، ولكن إليك بعض النقاط البارزة التي تحتاج إلى معرفتها:

ملصقات الاتصال:

ستكون إحدى أكبر التغييرات هي ميزة جديدة تسمح لمستخدمي «أيفون» باختيار صورة وخط لتغيير كيفية ظهورهم عندما يتصلون بأجهزة «أيفون» الخاصة بأشخاص آخرين. مع iOS 17، يمكن للمستخدمين إنشاء «ملصق جهة الاتصال» الخاص بهم بطريقة مشابهة جدًا لكيفية تخصيص المستخدمين لشاشة القفل الخاصة بهم.

التصحيح التلقائي أفضل:

تم تحسين التصحيح التلقائي من «ابل» باستخدام نموذج لغة قائم على المحولات، وهو قريب من التقنية المستخدمة في ChatGPT. يمكن للمستخدمين أيضًا إنهاء جملهم تلقائيًا باستخدام التصحيح التلقائي من خلال النقر على شريط المسافة إذا كان هناك اقتراح.

المساعدة على الطريق:

تتيح هذه الميزة للمستخدمين الذين لديهم هواتف حديثة الاتصال بـ AAA في الولايات المتحدة عبر الأقمار الصناعية، إذا لم تكن هناك خدمة خلوية. ويتطلب هاتفًا مزودًا بخدمة «أبل» عبر الأقمار الصناعية المسماة SOS، لذلك سيعمل فقط على «أيفون 14» العام الماضي أو «أيفون 15» هذا العام.

واجهة iMessage الجديدة:

تمت إعادة تصميم واجهة المراسلة النصية من «أبل»، حيث تم نقل التطبيقات المخفية مثل الملصقات أو الكاميرا إلى قائمة على الجانب الأيسر من الشاشة، بدلاً من وضعها فوق لوحة المفاتيح. يمكن لتطبيق الرسائل الآن أيضًا نسخ الرسائل الصوتية القصيرة تلقائيًا. تم أيضًا تحسين البحث في النصوص القديمة بشكل ملحوظ.

ملصقات:

بينما يحتوي «أيفون» على ملصقات - صور صغيرة يمكنك وضعها أعلى الدردشات - لبضع سنوات حتى الآن، في iOS 17، وضعت «أبل» جميع ميزات الملصقات في برنامج جديد يمكن الوصول إليه من خلال واجهة iMessage الجديدة. يمكن لـ «التجربة» الجديدة، كما تسميها شركة «أبل»، استخدام التعلم الآلي لقص الموضوعات تلقائيًا - مثل وجه قطتك - من الصور لإنشاء ملصقات جديدة منها.

الإخطارات التلقائية «العودة إلى المنزل آمن»:

يمكن لميزة تسمى Check In إرسال إشعارات تلقائية إلى الأصدقاء والعائلة بناءً على ما إذا كنت قد وصلت إلى المنزل بأمان أو إذا قمت بالنقر فوق زر بعد فترة من الوقت.

وضع الإرساء الاحتياطية:

تتحول الآن أجهزة «أيفون» التي يتم شحنها أفقيًا على قاعدة MagSafe المغناطيسية إلى نوع من لوحة المعلومات التي يمكنها عرض الوقت، وصورك، والمواعيد القادمة، والمعلومات في الأدوات، أو حتى «النشاط المباشر» مثل جهاز تعقب توصيل Uber Eats الخاص بك.

خرائط دون اتصال:

يمكن للمستخدمين الآن حفظ أجزاء من خرائط «أبل» في وضع عدم الاتصال في حالة عدم توفر إمكانية الوصول إلى الإنترنت، كما هو الحال عند القيادة إلى مكان بعيد. من السهل أيضًا حفظ منطقتك الحضرية في هاتفك من أجل توجيه أسرع وأكثر موثوقية.

أسقط «مرحبًا»:

فقط «سيري». إنه أنظف. لم يعد المساعد الصوتي من «أبل» يتطلب كلمة «مرحبًا» أمام «Siri».

رسائل البريد الصوتي الحية:

الآن، عندما يتلقى المستخدمون مكالمة، يمكنهم إرسالها مباشرة إلى البريد الصوتي باستخدام زر على شاشة قفل «أيفون». إذا ترك المتصل رسالة بريد صوتي، فسيتم نسخها في الوقت الفعلي، مما يسمح للمستخدم بتحديد ما إذا كان شيئًا قد يرغب في استلامه، بعد كل شيء.

مصادقة ثنائية أفضل:

سيجد المستخدمون الذين يستخدمون تطبيق Apple's Mail ومتصفح Safari ميزة مفيدة للغاية: عندما يتم إرسال رمز تسجيل الدخول إلى بريدك الإلكتروني، سيظهر تلقائيًا فوق لوحة المفاتيح. بالإضافة إلى ذلك، يتم الآن حذف الرموز المرسلة عبر الرسائل النصية تلقائيًا بعد إدخالها، مما يوفر عليك رؤية مجموعة من إشعارات الرسائل غير المقروءة والتي هي في الواقع مجرد رموز تسجيل دخول.

التصفح الخاص المحمي بكلمة مرور:

يمكن الآن حماية وضع التصفح الخاص على الهاتف من «أبل»، والذي لا يحفظ سجل الويب، بكلمة مرور وإلغاء قفله باستخدام Face ID من «أبل».

بطاقة عمل جديدة:

أصبحت معلومات التداول مع مستخدمي «أيفون» الآخرين الآن بسيطة مثل ربط جهازي «أيفون» معا. ستقوم ميزة AirDrop من «أبل» بتداول أرقام هواتف محددة أو ملصقات جهات الاتصال أو عناوين البريد الإلكتروني بإذن المستخدم.