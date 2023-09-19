شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «إكسون موبيل» يعترض على موعد وصول طلب النفط إلى الذروة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال دارين وودز الرئيس التنفيذي لإكسون موبيل: إنه سيكون من الصعب استبدال نظام الطاقة الحالي لأن النفط والغاز متاحان على نطاق واسع، مضيفاً أن التحول سيستغرق وقتاً. وقال وودز خلال مؤتمر البترول العالمي في كالغاري «يبدو أن هناك أحلاماً تراود البعض بالانتقال مما نحن فيه اليوم إلى ما سنكون عليه غداً بمجرد ضغطة زر».

وأضاف «بغض النظر عن مستقبل الطلب (على النفط)، إذا لم نحافظ على مستوى معين من الاستثمار، فسينتهي الأمر إلى نقص في المعروض مما سيؤدي لارتفاع الأسعار».

واعترض الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية على توقعات وصول الطلب على النفط إلى ذروة، بعد أن قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي إن التقديرات الجديدة توضح أن عصر النمو الأحفوري آخذ في الانتهاء وإن الطلب سيصل إلى ذروته في 2030.

وقال الناصر «عند الإمعان في هذه الفكرة نجد أنه لا وجود لها لأنها في الغالب مدفوعة بالسياسات وليس بالمزيج المؤكد من الأسواق والاقتصاد التنافسي والتكنولوجيا».

وقال الناصر إنه يتوقع نمو الطلب إلى حوالي 110 ملايين برميل يومياً بحلول 2030. والحجم الحالي للطلب في حدود 100 مليون برميل يومياً.

منظمة البلدان المصدرة للبترول، التي رفضت أيضاً تقديرات وكالة الطاقة الدولية بشأن وصول الطلب على النفط إلى الذروة، أكثر تفاؤلاً حيال الطلب، إذ تتوقع نمواً 2.44 مليون برميل يومياً هذا العام إلى 102.1 مليون برميل يومياً، مقارنة مع توقعات الوكالة لنمو 2.2 مليون برميل يومياً.

وخلال المؤتمر، انتقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الوكالة، قائلاً إنها انحرفت عن دورها. وقال الأمير عبد العزيز «لقد انتقلت من دور توقع السوق وتقييمها إلى ممارسة التعبئة السياسية».

(وكالات)