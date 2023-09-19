شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أبوظبي الوطنية للفنادق» 17 أكتوبر لتجزئة السهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

دعت شركة «أبوظبي الوطنية للفنادق» إلى اجتماع الجمعية العمومية يوم الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، للموافقة على القرار الخاص بتجزئة أسهم الشركة وفقاً لمعدل تجزئة واحد إلى عشرة، وبحيث تصبح القيمة الاسمية للسهم 10 فلوس بدلاً من درهم واحد للسهم، ويصبح عدد أسهم الشركة 12 مليار سهم بدلاً من 1.2 مليار سهم.

وستنظر الجمعية العمومية في تعديل النظام الأساسي للشركة بموجب قرار خاص بالموافقة على تجزئة أسهم الشركة، ليعكس القيمة الاسمية وعدد الأسهم بعد التجزئة.