شكرا لقرائتكم خبر عن حيازات الصين من سندات الخزانة الأمريكية الأدنى منذ 2009 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات من وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية في يوليو/ تموز، للشهر الثاني على التوالي.

وأظهرت البيانات أن حيازات الصين انخفضت إلى 821.8 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ مايو/ أيار 2009، عندما كانت 776.4 مليار.

وارتفع إجمالي الحيازات من سندات الخزانة الأمريكية إلى 7.655 تريليون دولار في يوليو /تموز، مقارنة مع 7.562 تريليون في الشهر السابق له. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفعت حيازات الأجانب 2.2 في المئة.

(رويترز)