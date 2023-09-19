الاقتصاد

حيازات الصين من سندات الخزانة الأمريكية الأدنى منذ 2009

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات من وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية في يوليو/ تموز، للشهر الثاني على التوالي.
وأظهرت البيانات أن حيازات الصين انخفضت إلى 821.8 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ مايو/ أيار 2009، عندما كانت 776.4 مليار.
وارتفع إجمالي الحيازات من سندات الخزانة الأمريكية إلى 7.655 تريليون دولار في يوليو /تموز، مقارنة مع 7.562 تريليون في الشهر السابق له. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفعت حيازات الأجانب 2.2 في المئة.
(رويترز)

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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