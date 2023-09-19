شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسهم قيادية في مؤشر سوق دبي المالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنجز سوق دبي المالي، المراجعة الدورية ربع السنوية لعينة المؤشر العام والمؤشر الإسلامي، مشيراً إلى أن تطبيق الأوزان الجديدة للأسهم المتضمنة في المؤشرات تم اعتباراً من يوم 18 سبتمبر/ أيلول 2023.

واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، استحوذت 4 شركات على نحو 40% من إجمالي وزن المؤشر العام وهي «دبي الإسلامي» بحصة 10%، و«إعمار العقارية» بوزن 10%، و«ديوا» 10%، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 10%.

أوزان الشركات

وعلى صعيد بقية الشركات، جاء سهم «العربية للطيران» بوزن 6.43%، تلاه «دبي للاستثمار» 6.31%، و«دبي التجاري» 4.91% و«سالك» 4.87% و«إعمار للتطوير» 4.71% و«المشرق» 4.34% و«دو» 4.18%.

فيما بلغ وزن «مصرف عجمان» 3.09% تلاه «إمباور» 2.81% و«الخليج للملاحة» 2.2%، ثم سهم «سوق دبي المالي» 2.13% و«تبريد» 1.88% و«أرامكس» 1.6% و«تعليم» 1.54% و«ديار» 1.52% و«تيكوم» 1.35% و«الاتحاد العقارية» 1.35% و«أمانات» 1.2%، فيما جاءت باقي الشركات بحصص دون 1%.

المؤشر الإسلامي

وعلى صعيد أوزان الشركات في المؤشر الإسلامي لسوق دبي المالي، استحوذت 3 أسهم على نحو 30% من إجمالي وزن المؤشر وهي: «إعمار العقارية» بحصة 10% و«دبي الإسلامي» بوزن 10% و«ديوا» بنسبة 10%.

ورابعاً جاء سهم «العربية للطيران» بوزن 8.45% ثم «دبي للاستثمار» 8.29% و«سالك» 6.4% و«إعمار للتطوير» 6.19% و«دو» 5.49% و«مصرف عجمان» 4.06% و«إمباور» 3.7%، و«الخليج للملاحة» 2.89% و«سوق دبي المالي» 2.8% و«تبريد» 2.47% و«جي إف إتش» 2.15%.

وبلغ وزن سهم «أرامكس» في المؤشر الإسلامي 2.1% و«تعليم» 2.02% و «ديار» 1.99% و«تيكوم» 1.78% و«الاتحاد العقارية» 1.77% و«السلام البحرين» 1.66% و«أمانات» 1.58% و«دبي للمرطبات» 1.14% و«الأنصاري» 1%، فيما جاءت باقي الشركات بحصص دون 1%.

وتستند مؤشرات سوق دبي المالي بما في ذلك المؤشر العام والمؤشر الإسلامي، والمؤشرات القطاعية إلى أفضل الممارسات، الأمر الذي يوفر لكافة المتعاملين مؤشرات عالمية يسهل تداولها والاستثمار وفقاً لها.

وتتولى شركة «إس آند بي داو جونز انديسيز» العالمية مهمة وكيل احتساب المؤشرات، علماً أنه يتم احتسابها على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحُر مع إعادة موازنتها بصورة ربع سنوية تحت إشراف لجنة مُختصة مستقلة.