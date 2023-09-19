شكرا لقرائتكم خبر عن غيث الغيث: «فلاي دبي» نقلت 4 ملايين مسافر خلال الصيف بنمو 30% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، عن موسم صيف قياسي، حيث نقلت الشركة أكثر من 4 ملايين مسافر صيف العام الجاري بنمو 30% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما شغلت الناقلة أكثر من 32400 رحلة خلال الصيف بزيادة 22%.

وفي تصريحات للإعلاميين، قال الغيث إن إشغال المقاعد خلال موسم السفر صيفاً بلغ 75%. ولدى الناقلة بحسب الغيث، 78 طائرة بوينغ 737، منها 29 طائرة من الجيل الجديد و46 «ماكس 8» و 3 طائرات «ماكس 9». ويصل عدد العاملين في «فلاي دبي» إلى 5300 موظف بزيادة 14% عن العام الماضي، مع انضمام أكثر من 800 موظف للعمل في الناقلة منذ بداية 2023.