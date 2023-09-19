شكرا لقرائتكم خبر عن ماسك ينفى وجود محادثات لإنشاء مصنع لـ«تسلا» في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، وجود محادثات مع السعودية لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية للشركة في المملكة.

وقال ماسك في تغريدة له على حسابه الشخصي بمنصة إكس: إن ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال بخصوص وجود محادثات أولية لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في السعودية غير صحيح إطلاقا.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الإثنين عن مصادر مطلعة قولها إن السعودية تجري محادثات في مراحل مبكرة مع شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية لإقامة مصنع لها في المملكة.

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن السعودية تحاول اجتذاب شركة تسلا عن طريق منحها حق شراء كميات معينة من المعادن والفلزات التي تحتاجها من دول تشمل جمهورية الكونجو الديمقراطية، وهو ما نفاه ماسك.

يشار إلى أن تسلا تملك في الوقت الراهن ستة مصانع وتشيد السابع في المكسيك بهدف توسيع وجودها العالمي. وتهدف الشركة إلى بيع 20 مليون سيارة سنويا بحلول عام 2030 ارتفاعا من حوالي 1.3 مليون في 2022.