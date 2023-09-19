شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكي يغلق منخفضا قبيل اجتماعات بنكي أمريكا واليابان المركزيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا اليوم الثلاثاء وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق التراجع وسط حذر المستثمرين قبيل اجتماعات البنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان.

وهبط المؤشر نيكي 0.87 % إلى 33242.59 نقطة. وانخفض سهم طوكيو إلكترون 5.23 % مسجلا أسوأ أداء على المؤشر.

عطلة للأسواق

كانت الأسواق اليابانية مغلقة في عطلة أمس الاثنين.

وقال محللون: "توخى المستثمرون الحذر قبل حدثين كبيرين، اجتماعات البنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان".

وخسر سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 4.03 % وتراجع سهم رينيساس إلكترونكس لصناعة الرقائق 4.75 %.

ونزل سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة 3.29 % بعد تراجع سهم شركة تصميم الرقائق التابعة لها آرم هولدنجز في ثاني يوم من التداول.

سعر الفائدة

وتتوقع أسواق المال أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير غدا الأربعاء، وذلك وفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي، لكن التركيز سينصب على الحصول على إرشادات من البنك المركزي بشأن المرحلة التالية.

وسيعلن بنك اليابان المركزي قراره بشأن السياسة يوم الجمعة بعد اختتام اجتماعه بشأن السياسة النقدية الذي يستمر يومين.

وينتظر المستثمرون تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا، الذي قال لصحيفة في وقت سابق من الشهر إن البنك المركزي قد يحصل على بيانات كافية بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كانت الظروف مواتية لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

وتعافى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا من خسائره المبكرة وأغلق مرتفعا 0.08 % عند 2430.39 نقطة، مع صعود سهم شركة تويوتا موتور 2.07 % وارتفاع مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 2.56 %.

وارتفع قطاع البنوك 2.08 % وتقدمت أسهم صانعي السيارات 2.06 %.

وقفز قطاع الشحن 3.12 % ليصبح من أكبر الرابحين بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية وعددها 33.

