شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: إجراءات لتطوير المناجم الذكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين الماضي حول سلامة المناجم، أن الصين تدفع قدما تطوير التعدين الذكي وسط الجهود المبذولة لتحسين سلامة الإنتاج.

وقال سون تشينغ قوه، مسؤول الهيئة الوطنية لسلامة المناجم، خلال المؤتمر الصحفي، إن البلاد اتخذت سلسلة من الإجراءات لدفع تطوير المناجم الذكية، وهو ما يكتسب زخما.

وأشار سون إلى أن هناك 730 منجما للفحم في الصين مجهزة بوجوه عمل ذكية، وقد وصل العدد الإجمالي للوجوه العاملة إلى 1400.

ووفقا لما ذكره سون، تعهدت البلاد بتعزيز تنمية القطاع بشكل أكبر، فضلا عن حوافز تشمل تحسين اللوائح والمعايير والدعم السياساتي.

وأضاف سون أنه سيتم بذل الجهود لتشجيع الجامعات ومعاهد البحوث والمناجم وشركات العلوم والتكنولوجيا على العمل معا لإجراء البحوث وتعزيز تطبيق القيادة الآلية وتقنيات الطاقة الجديدة في المناجم المفتوحة.