شكرا لقرائتكم خبر عن «بروميديكس»: تجديد وزيادة عقد تسهيلات مع «السعودي الفرنسي» إلى 50 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الخدمات الطبية المتخصصة «بروميديكس» عن تجديد وزيادة عقد التسهيلات المالية وذلك مع البنك السعودي الفرنسي.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إنها حصلت على الموافقة على تجديد التسهيلات للعام الماضي بمبلغ إجمالي وقدره 40 مليون ريال، إضافة إلى الموافقة على زيادة التسهيلات بمبلغ 10 ملايين ريال، وبذلك تصبح القيمة الإجمالية لعقد التسهيلات هو 50 مليون ريال.

الجدير بالذكر بأن عقد التسهيلات هو عقد متعدد الاستخدام (ذو حدود متنوعة) والذي يسمح للشركة باستخدام الحد المناسب حسب حاجة الشركة ومتطلبات السوق السعودي لتغطية المشاريع القائمة والمستقبلية.

وأوضحت الشركة أن الهدف من التمويل هو تمويل أوامر الشراء الخاصة بالمورديين لاستيراد البضائع فيما يتضمن تغطية إصدار الضمانات النهائي الخاصة بالمشاريع المحلية.