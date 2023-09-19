شكرا لقرائتكم خبر عن متى تستثمر في السندات ومتى تتخلى عنها؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مع تزايد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة ومستويات التضخم، يرى خبراء ومستثمرون كبار مثل المستثمر الأمريكي والملياردير راي داليو، أنه من الافضل الاحتفاظ بالسيولة في الوقت الحالي واستثمارها في مشروعات حية، وليس في السندات، ولكن الاستثمار في السندات له قواعده وتوقيته المناسب، ومن أجل ذلك تنصح شبكة سي إن بي سي الأمريكية باتباع مجموعة من الاستراتيجيات فيما يخص الاستثمار في السندات، كالآتي:

توزيع المال في بيئة الاستثمار الحالية

قال داليو، مؤسس شركة " بريدجواتر أسوسياتس" عندما سُئل عن كيفية توزيع رأس المال في بيئة الاستثمار الحالية: ”لا أريد أن أملك ديونًا، كما تعلمون، سندات وأشياء من هذا القبيل”. وأضاف أمام الحضور في قمة معهد ميلكن آسيا في سنغافورة : ”مؤقتا، في الوقت الحالي، أعتقد أن النقد جيد ... وأسعار الفائدة جيدة”.

تجنب الخطأ الأكبر

وتأتي تعليقات داليو في ظل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 30 يومًا حيث قفز فوق 5٪ بينما يمكن للمستثمرين الحصول على 4٪ على شهادات الإيداع وحسابات التوفير ذات العائد المرتفع. ويعد الخطأ الأكبر الذي يرتكبه معظم المستثمرين هو الاعتقاد بأن الأسواق التي كان أداؤها جيدًا هي استثمارات جيدة، وليست أكثر تكلفة.

اختيار المناطق الصحيحة

حول كيفية توزيع رأس المال، جاءت النصيحة بالتواجد في المناطق الجغرافية الصحيحة والتنويع والانتباه إلى الآثار المترتبة على الاضطرابات واختيار فئات الأصول التي تخلق تقنيات جديدة واستخدامها بأفضل طريقة ممكنة.

ارتفاع الديون

وفيما يتعلق بكيفية معالجة ارتفاع الدين العالمي، أشار خبراء إلى أنه عندما يمثل الدين حصة كبيرة من اقتصاد بلد ما، فإن الوضع يميل إلى التفاقم والتسارع لأنه يجب أن يكون لديك أسعار فائدة مرتفعة بما يكفي لتغطية الديون وليست عالية بحيث تضر المدين. وتأتي المشكلة الحقيقية عندما لا يحتفظ الأفراد أو المستثمرون بالسندات، لأنها تأتي على شكل عرض وطلب أو ديون أو أصول.

بيع السندات

وحذر الخبراء من أن المستثمرين سيبيعون سنداتهم إذا لم يتلقوا أسعار فائدة حقيقية مرتفعة تدر عوائد. وعندما يكون هناك عمليات بيع مكثفة للسندات، تنخفض الأسعار وترتفع العائدات، حيث أن بينهما علاقة عكسية. ونتيجة لهذا فإن تكاليف الاقتراض سوف ترتفع وتؤدي إلى ارتفاع الضغوط التضخمية، الأمر الذي يفرض بالتالي مهمة شاقة على البنوك المركزية.

السندات ليست استثمار جيدا دائما

أشار الخبراء إلى أنه عندما ترتفع أسعار الفائدة، يتعين على البنك المركزي بعد ذلك الاختيار، هل يسمح لهم بالارتفاع ويتحمل عواقب ذلك، أو هل يقوم بعد ذلك بطباعة النقود وشراء تلك السندات؟ وهذا له عواقب تضخمية. ختاما، يقول محللون أن هذا الأمر يحدث الآن، وهو ما يقول أن السندات طويلة الأجل ليست استثمارا جيدا دائما، خاصة في أوقات الأزمات والاضطرابات.