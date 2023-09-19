شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الثاني على التوالي.. مطار دبي الدولي الأول للربط الجوي في آسيا والشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر مطار دبي الدولي، التصنيف الأولي للربط الجوي المباشر لعام 2023 في منطقة الشرق الأوسط، بينما تصدر مطار إنتشون بكوريا الجنوبية منطقة آسيا والمحيط الهادي. وأعلن التصنيف «المجلس الدولي للمطارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط» خلال افتتاح مكتبه في الشرق الأوسط في الرياض. واحتفظ «دبي الدولي» بالمرتبة الأولى للعام الثاني على التوالي، حيث كان الأول في إجمالي الربط الجوي عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في عام 2022، فيما كان «مطار حمد» في الدوحة بالمركز الثاني ومطار «هانيدا» في طوكيو بالمرتبة الثالثة.

ويُظهر التقرير: أن الربط الجوي في الشرق الأوسط ينمو بنسبة 26% في إجمالي الربط في عام 2022 مقارنة بعام 2019، حيث يشهد الربط المباشر بالوجهات في أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا أقوى انتعاش بعد «كوفيد.19»، ويقود هذا النمو الطيران الاقتصادي. وفي ما يتعلق بإجمالي الربط الجوي في عام 2022 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فقد سجل انخفاضاً بنسبة 38% مقارنة بمستويات عام 2019، ولكنه يتجه نحو التعافي، حيث تشير التصنيفات الأولية لعام 2023 إلى توقعات إيجابية للمنطقة.

ويعتمد التصنيف على مدى قدرة المسافرين على الوصول إلى شبكة النقل الجوي العالمية، والمسارات المباشرة وغير المباشرة، ويأخذ في الاعتبار أيضاً مستوى جودة الخدمة لكل ربط، كخيار الوجهة والسعر وتكرار الخدمة، ما يثري تجربة المسافر. وشمل عينة من 100 مطار تمثل ما يقرب من 60% من حركة المسافرين مجتمعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في عام 2019.