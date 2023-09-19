شكرا لقرائتكم خبر عن ملياردير بريطاني يكشف وصفته السحرية للنجاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف الملياردير ريتشارد برانسون، وهو رجل الأعمال الذي يمتلك مجموعة "فيرجن" ذات الشهرة العالمية، سلسلة من أسرار النجاح التي غيرت مجرى حياته العملية، مشيراً إلى قوة العاطفة التي تحث الناس على متابعة أحلامهم مهما كانت الظروف، وفق ما ذكر موقع مينت الهندي، وقال الموقع: "أصبح لدى برانسون شركات تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، ويمكن أن تكون نصائحه بمثابة دليل إرشادي لرواد الأعمال الناشئين والمستثمرين القدامى على حد سواء".

قوة الششغف

أكد برانسون على قوة الشغف، وحث الناس على متابعة أحلامهم، مهما كانت الظروف. وقال: "الذين يستثمرون وقتهم فيما هم متحمسون له غالبًا ما يجدون أكبر قدر من المتعة في الحياة، وأن الأشخاص الذين تجرأوا على المخاطرة بكل شيء في سبيل تحقيق أحلامهم، في طريقهم للنجاح"، كما يعتقد المستثمر الأسطوري وارن بافيت أن "النجاح يعتمد إلى حد كبير على حماسة الفرد لعمله".

ما بعد الربح

في مناخ الأعمال اليوم مجرد تحقيق الربح لا يكفي. ويرى برانسون أن "مؤسستك يجب أن تُحدث فرقًا إيجابيًا ملموسًا في حياة الناس". ويتجلى هذا الشعور في نماذج الأعمال الخيرية لشركات مثل تومز وواربي باركر. وتعتبر نصيحة برانسون بمثابة شهادة على الطبيعة المتطورة للأعمال التجارية الحديثة - وهي التحرك نحو مسؤولية اجتماعية أكبر.

دافع عن أفكارك

يعد الدفاع عن أفكار الفرد هو حجر الزاوية الآخر في فلسفة برانسون. ويؤكد: "إذا لم تكن أكبر مناصر لفكرتك، فلماذا يجب أن يكون أي شخص آخر كذلك؟". ويكرر مارك كوبان، وهو رجل أعمال وملياردير آخر، هذا الأمر، مشيرًا إلى أن النجاح الحقيقي ينبع من الهوس الذي لا يتزعزع بمساعي الفرد.

المرح والمرونة

بالنسبة لبرانسون، لا يقتصر العمل على الأرقام فحسب؛ يتعلق الأمر بالتمتع، وهو يدعي أن المتعة عنصر لا غنى عنه في أي مشروع ناجح. ومن خلال تسليط الضوء على هذا الاعتقاد، حصل برانسون على جزء كبير من أرباح فيرجن ميوزيك لبدء شركة فيرجن أتلانتيك، وهي خطوة جريئة متجذرة في فكرة كون العمل "ممتعًا". لكن النجاح لا يعني الإبحار بسلاسة. يعترف برانسون بالتحديات الحتمية ويؤكد على أهمية المرونة، قائلاً: "تنشأ لحظات يبدو فيها الاستسلام أسهل طريق، لكن المثابرة غالباً ما تمهد الطريق إلى نجاح هائل".

التعلم المستمر

ولا تتوقف نصيحة برانسون عند الشغف والمرونة. ويؤكد على أهمية التعلم المستمر والتفويض وخلق بيئة عمل مواتية، وهو يشجع الآخرين على تدوين أفكارهم، ويقول: "أنت لا تعرف أبدًا أي الأفكار ستنجح". كما يدعو برانسون أيضًا إلى إسناد المهام للآخرين، وتحرير النفس للتركيز على التخطيط المستقبلي. وفيما يتعلق بتعزيز ثقافة العمل، يؤكد أن "نجاح فريقك أمر حيوي مثل نجاحك. قم بخلق بيئة يمكنهم من خلالها تحقيق النجاح". وفي الختام، فإن خبرة ريتشارد برانسون الغنية تقدم دروسًا ثمينة، سواء كنت رائد أعمال ناشئًا أو رجل أعمال متمرس.