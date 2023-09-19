شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين اليوم الثلاثاء مع انخفاض الدولار من أعلى مستوى له في ستة أشهر قبل بدء اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق اليوم، ومع ترقب الأسواق لمجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية من البنك المركزي الأمريكي.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1933.31 دولار للأوقية بعدما بلغت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها منذ الخامس من سبتمبر، وارتفعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1955 دولارا للأوقية.

وقال محللون: "أي توقعات من مجلس الاحتياطي الاتحادي بأنه سيرفع أسعار الفائدة بأكثر مما راهن عليه المستثمرون من قبل يمكن أن يكون لها تأثير في دفع أسعار الذهب للانخفاض".

ومهدت سرعة النمو وتراجع التضخم ومتانة سوق العمل الطريق لتوقعات محدثة من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي ستعكس على الأرجح إيمانهم المتزايد باحتمالات الهبوط الناعم للاقتصاد مع إبقاء رفع آخر محتمل لأسعار الفائدة مطروحا على الطاولة.

وحوم الدولار دون أعلى مستوى في ستة أشهر والذي سجله الأسبوع الماضي، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين من الخارج مع ترقب قرارات بنك إنجلترا وبنك اليابان بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع.

وقال محللون: "من المرجح أن يسلط خطاب (جيروم) باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الضوء على أن مخاطر التضخم لم تنته لكنهم في وضع الانتظار والترقب بالنسبة للتضخم".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 23.31 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.6 % إلى 938.97 دولار. وزاد البلاديوم واحدا % إلى 1248.60 دولار.

