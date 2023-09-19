“الأمن الغذائي”: صرف 82 مليون ريال مستحقات الدفعة الخامسة عشر لمزارعي القمح المحلي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة الخامسة عشر لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ ، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة (82,089,260) ريالاً، وذلك لكمية (45,169) طناً، لعدد (107) مزارعين. ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (1,585,582,719) ريالاً، وذلك لكمية (892,491) طناً، لعدد (2596) مزارعاً.

يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (1,157,060) طناً، لعدد (3185) مزارعاً.