الاقتصاد

وزارة التجارة: التحقق من نظامية التخفيضات عبر مسح “باركود” التراخيص

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أوضحت وزارة التجارة أنه بإمكان المستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية من خلال مسح “الباركود” الظاهر في ترخيص التخفيضات، بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل “نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة”، وذلك تزامناً مع تخفيضات اليوم الوطني.

 

وأكدت الوزارة استمرار الجولات الرقابية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق المملكة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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