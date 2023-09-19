شكرا لقرائتكم خبر عن «غوغل» تتيح سؤال «بارد» باستخدام الصور باللغة العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «غوغل» Google، عن إطلاق عدد من الميزات الجديدة لأداة «بارد» Bard لتسهيل الاستخدام وتحسين الأداء باللغة العربية وغيرها من اللغات حول العالم. أصبح بإمكان متحدثي اللغة العربية تحميل صور إلى «بارد» باستخدام تقنية عدسة غوغل، والاستفادة من صور بحث غوغل في الردود، والتمكن من تعديل الردود بأسلوب الكتابة المناسب.

ويستند «بارد» إلى نموذج PaLM2، النموذج اللغوي الأحدث في غوغل، والذي طوّر مجددًا استنادًا لتعليقات المستخدمين ليتفاعل بطريقة أكثر عفوية، ودقة أعلى بمختلف اللغات. إن ميزات «بارد» المتوفرة باللغة الإنجليزية فقط باتت تعمل الآن في 40 لغة مختلفة، بالإضافة إلى إطلاق ميزات أخرى ستكون متوفرة في البداية بالإنجليزية وقريبًا بلغات أخرى.

قائمة الميزات

تحميل الصور في الطلبات: إمكانية الاستفادة من «عدسة غوغل» - وهي منتج من غوغل يحدّد ويحلل الصور والنصوص - ليتمكّن المستخدمون من تحميل الصور ضمن طلباتهم في «بارد» تغيير أسلوب كتابة الردود: إمكانية تغيير ردود «بارد» من حيث الأسلوب مع وجود خمس خيارات مختلفة: جعل الردود أكثر بساطةً أو أطول أو أقصر أو أكثر احترافية أو أقل رسمية عرض الصور في الإجابات: مشاهدة مختلف الصور في ردود «بارد»، حيث يكون مصدرها بحث غوغل، للاستفادة من ردود فيها نصوص وصور إكمال المحادثات: يمكن للمستخدمين إكمال محادثات سابقة لأناس آخرين، وذلك إما لطرح مزيد من الأسئلة حول الموضوع أو تعديله للحصول على أفكار جديدة. هذه الميزة متوفرة في حال حصول المستخدم على رابط لمحادثة أخرى من زميل أو صديق ربط «بارد» بتطبيقات وخدمات غوغل: إطلاق إضافات «بارد» باللغة الإنجليزية فقط، والتي بدورها تربط أداة «بارد» بمختلف التطبيقات مثل «جيمايل» Gmail، ومستندات غوغل، و«درايف» Drive، وخرائط غوغل، و«يوتيوب»، والرحلات الجوية من غوغل، والفنادق على غوغل، وذلك لتوفير تجربة أفضل للمستخدمين. ولن يتم استخدام المعلومات الشخصية للمستخدمين للمراجعة أو تدريب النموذج (هذه الميزة متوفرة باللغة الإنجليزية فقط).

ردود إيجابية

وفي تعليق أنتجته أداة «بارد» باللغة العربية، قالت «غوغل»: «منذ إطلاق «بارد» باللغة العربية في يوليو 2023، تلقينا ردودا إيجابية من المستخدمين في جميع أنحاء العالم العربي. وقد أشاد المستخدمون بقدرة بارد على توليد نص إبداعي ودقيق، وفهم الأسئلة المعقدة، وتقديم إجابات مفيدة. نحن ملتزمون بجعل «بارد» أكثر إفادة لمتحدثي اللغة العربية. وتشمل الخطط المستقبلية تحسين فهم بارد للهجات العربية المختلفة، وتوسيع نطاق قدرات «بارد»، وجعل «بارد» أكثر سهولة في الاستخدام».

وأطلقت غوغل أداة «بارد» القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة الإنجليزية في شهر مارس الماضي. وتمّ إطلاقها لاحقًا في يوليو في أكثر من 40 لغة من ضمنها العربية. تسعى أداة «بارد» لمساعدة الأفراد في تنمية إبداعهم عبر تقديم أفكار جديدة، واستكشاف العالم عبر تحليل المواضيع من جوانب مختلفة، والتشجيع على الإنتاجية من خلال تبسيط المفاهيم المعقدة.