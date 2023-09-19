شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.3%، ليصل إلى 11070 نقطة، وبتداولات بلغت 5.869 مليار ريال.

ووفقا لـ«تداول»، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 186.123 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.211 تريليون ريال.

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ارتفاع أسهم 117 شركة

ارتفعت أسهم 117 شركة في ختام تعاملات اليوم، بينما انخفضت 94، من بين 229 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، ثمار، وفيبكو، والتعمير، ومعادن، والحفر العربية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات الباحة، والراجحي، وأسمنت الجنوب، وأسمنت ينبع، وسلامة الأكثر انخفاضا.

صعود مؤشر نمو

أغلق مؤشر السوق الموازية «نمو» على ارتفاع بنسبة 0.5%، ليصل إلى 22409 نقطة، وبتداولات بلغت 18.994 مليون ريال.

وبلغت كميى الأسهم المتداولة نحو 1.260 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 46.710 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 26 شركة، فيما انخفضت أسهم 21، منبين 67 شركة مدرجة في السوق الموازية.