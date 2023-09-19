شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعد المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم بمقدار 46.66 نقطة، أي بنسبة 0.45 %، ليغلق عند مستوى 10318.66 نقطة.

وجرى خلال جلسة اليوم، تداول 178 مليونًا و591 ألفًا و16 سهمًا، بقيمة 435 مليونًا و79 ألفًا و214.114 ريالًا، نتيجة تنفيذ 16112 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 33 شركة، بينما انخفضت أسعار 14 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

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وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 604 مليارات و707 ملايين و67 ألفًا و710.830 ريالات، مقابل 601 مليار و535 مليونًا و925 ألفًا و852.150 ريالًا، في الجلسة السابقة.