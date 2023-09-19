شكرا لقرائتكم خبر عن «لازوردي»: أعمال الشركة متوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة لازوردي للمجوهرات عن استلامها أمس الإثنين، تقرير التقييم الشرعي الخاص بأعمال الشركة والصادر عن شركة دار المراجعة الشرعية بصفتها المستشار الشرعي للشركة.

ووفقا لبيان الشركة على «تداول»، فقد بين التقرير أن أعمال الشركة وأنشطتها خلال الربع الثاني من العام 2023م متوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تعيين الدار بهدف فحص ودراسة مدى توافق عمليات وأنشطة الشركة مع الضوابط والمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالإضافة إلى الضوابط والمعايير الأخرى الواردة في التقرير.

وستقدم الدار الاستشارات الشرعية اللازمة للاستمرار بتحقيق التزام الشركة بالضوابط والمعايير المذكورة طوال فترة التكليف.