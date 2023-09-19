شكرا لقرائتكم خبر عن «الوسائل الصناعية»: نقل معدات ومكائن مصنع رأس الخيمة إلى «بريدة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الوسائل الصناعية عن آخر تطورات نقل مكائن ومعدات مصنع رأس الخيمة في دولة الإمارات إلى مصانعها في مدينة بريدة، وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة الصادر في تاريخ 06 سبتمبر 2022م.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إنها نقلت جميع معدات وخطوط إنتاج المصنع بالكامل إلى موقع التركيب بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة بريدة، وتم التجهيز وتوصيل المرافق لعدد 18 ماكينة حقن من أصل عدد 20 ماكينة حقن بنسبة 90% ، فيما تم عمل تشغيل تجريبي لبعض المكائن وباقي المكائن سيتم تجربة تشغيلها عند اكتمال التجهيز والتركيب.

وأضافت أن التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث 1 مايو 2024، مشيرا إلى أن التكاليف تقدر بـ 1.6 مليون ريال.