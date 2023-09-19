شكرا لقرائتكم خبر عن «أوروبيس» الألمانية: 200 مليون يورو قيمة المعادن المسروقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة "أوروبيس" الألمانية لتصنيع النحاس والمتخصصة في إعادة التدوير اليوم الثلاثاء أن قيمة المعادن التي سُرِقَتْ منها تقارب 200 مليون يورو.

وأوضحت الشركة أن الجرد الاستثنائي الذي قامت به على خلفية وقائع سرقة واحتيال أظهر أن النقص في المعادن الثمينة لديها سيؤثر سلبا على نتائج التشغيل قبل احتساب الضرائب للسنة المالية 2023/2022 بقيمة 185 مليون يورو.

وأضافت "أوروبيس" أنها تتوقع إمكانية تعويض التأثيرات السلبية جزئيا عن طريق 30 مليون يورو من التأمين وأصول إضافية. وبناء على الجرد الاستثنائي، عدلت "أوروبيس" توقعاتها للسنة المالية 2023/2022 حيث خفضت هذه التوقعات بشكل ملحوظ.

وقالت إنها تتوقع أن تتراوح نتيجة التشغيل بين 310 و350 مليون يورو بعد أن كانت تتوقع في السابق أن تتراوح بين 450 و550 مليون يورو.

وتوقعت الشركة أن يتراوح العائد على رأس المال المستخدم بين 8 و12% وذلك بعد أن كانت تتوقع أن تتراوح هذه النسبة بين 14 و18% قبل نقص المعادن الثمينة.

وقال رئيس الشركة رولاند هارينجس:" نعمل بشكل مكثف وبتعاون وثيق مع سلطات التحقيق على كشف ملابسات وقائع الأنشطة الإجرامية" مشيرا إلى أن الشركة استعانت أيضا بفريق خارجي من المتخصصين في الطب الشرعي.

وأضاف أن الشركة ستعمل في الوقت نفسه على رفع مستوى الحماية. وجرت ملاحظة عملية الاحتيال خلال مراجعات منتظمة لمخزون المعادن لدى الشركة حيث تم اكتشاف اختلافات كبيرة بين ما يجب عليه أن يكون المخزون وما هو عليه فعليا.