شكرا لقرائتكم خبر عن «أمنيات» تستحوذ على «مراسي باي مارينا» في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «أمنيات» OMNIYAT للتطوير العقاري، عن استحواذها على «مراسي باي مارينا»، من شركة «الخليج التجاري». وتُعتبر هذه الصفقة الأولى من نوعها لشركة أمنيات العقارية، حيث تتميز منطقة الواجهة المائية الديناميكية بموقعٍ مركزي في قلب دبي.

وقال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمنيات: «يُجسد الاستحواذ على مراسي باي مارينا خطوة بارزة على مستوى أعمال وأنشطة شركة أمنيات. وستتيح الخصائص والسمات الفريدة لهذا الموقع الفرصة أمامنا لتحقيق بيئة عيش منسقة وجذابة وحصرية مصممة خصيصاً للفرد وتعكس شخصيته المتفردة، من خلال إنشاء وجهة استثنائية تتميز بمفاهيم وفلسفة تصميم حصرية لم تشهدها دبي من قبل».

وأضاف «سنعمل في إطار التزامنا بالحرفية الفنية والتميّز والاهتمام بالتفاصيل على إعادة تصوّر ورسم الملامح الفنية والجمالية لمنطقة مراسي باي. وتتمثل رؤيتنا في إنشاء وإرساء بيئة لا مثيل لها لكل من يسعى إلى تحقيق تجارب وأسلوب حياة فاخر وفريد من نوعه. وتعكس هذه الطموحات فلسفة شركة أمنيات بشكلٍ عميق، التي تهدف إلى تمكين أنماط الحياة من خلال دمج الفخامة الفائقة مع بيئات العيش المنسقة والحصرية، الأمر الذي سيسهم بشكلٍ أكبر وأوسع نطاقاً في البصمة والمكانة الاقتصادية والجمالية والثقافية للمدينة».

وتشكل إدارة دورشيستر كوليكشن لعقارات شركة أمنيات وتعاون الشركة مع شركات التصميم الرائدة دلالة واضحة على التزامها بتحقيق وإرساء أسلوب حياة فاخر، يجمع بين التجارب الحصرية والحرفية الفنية والتصميم الراقي والمتقدم.

ويجري العمل على المخطط الرئيسي والخطة التوجيهية لمنطقة مراسي باي، الذي لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد، حيث سيتم الإعلان ومشاركة المزيد من التفاصيل خلال هذا العام.