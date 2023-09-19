شكرا لقرائتكم خبر عن 65 مليار دولار حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت حيازة دولة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية 64.9 مليار دولار بنهاية شهر يوليو/ تموز 2023، بتراجع طفيف من 65.2 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2023، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية. ولا تزال الإمارات ثاني أكبر دولة عربية في حيازة السندات الأمريكية بعد السعودية، التي خفضت حيازتها إلى 109 مليارات دولار.

وحلّت اليابان في المركز الأول بين أكبر حائزي السندات الأمريكية، بـ1.11 تريليون دولار، تلتها الصين في المركز الثاني بـ822 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة في المركز الثالث بـ662 مليار دولار، ولوكسمبورغ في المركز الرابع بـ 349.9 مليار دولار، وبلجيكا في المركز الخامس بـ319 مليار دولار.

وأظهرت بيانات من وزارة الخزانة الأمريكية، ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية في يوليو/ تموز، للشهر الثاني على التوالي. وأظهرت البيانات أن حيازات الصين انخفضت إلى 821.8 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ مايو/ أيار 2009، عندما كانت 776.4 مليار دولار.

وارتفع إجمالي الحيازات من سندات الخزانة الأمريكية إلى 7.655 تريليون دولار في يوليو /تموز، مقارنة مع 7.562 تريليون في الشهر السابق له. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفعت حيازات الأجانب 2.2 في المئة. (وكالات)