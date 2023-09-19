شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر السعودي يتعافى و«المصري» يصعد إلى مستوى قياسي جديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباين أداء الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء؛ حيث ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» 0.31% إلى 11070.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 186 مليون سهم.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» 0.54% إلى 22409.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 18.9 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.200 مليون سهم.

الكويت

إلى ذلك، تراجع المؤشر العام لبورصة الكويت 0.21% إلى 6989.67 نقطة. وجرى تداول 177 مليون سهم نفذت عبر 10658 صفقة نقدية بقيمة 43.7 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.07% إلى 5766.70 نقطة، من خلال تداول 98.12 مليون سهم عبر 4670 صفقة نقدية بقيمة 13 مليون دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 0.29% إلى 7646.17 نقطة، من خلال تداول 78.9 مليون سهم عبر 5988 صفقة بقيمة 30.6 مليون دينار.

البحرين وقطر

وفي البحرين، ارتفع مؤشر البحرين العام 0.38% إلى 1,929.44 نقطة، في حين تراجع مؤشر البحرين الإسلامي 0.08% إلى 716.93 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 603967 سهم بقيمة 115847 ديناراً، تم تنفيذها من خلال 29 صفقة.

وفي قطر، صعد المؤشر العام لبورصة قطر 0.45% إلى 10318.66 نقطة. وجرى خلال الجلسة تداول 178.591مليون سهم، بقيمة 435.79 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 16112 صفقة.

وفي سلطنة عُمان، تراجع مؤشر بورصة مسقط «30» 0.49% إلى 4687.58 نقطة. وبلغت قيمة التداول 3.107 مليون ريال.

مصر

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» 1.03% إلى 19954.3 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» 0.38% إلى 3876.09 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً الذي تراجع بنحو 0.1% إلى 5718.18 نقطة.