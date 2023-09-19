شكرا لقرائتكم خبر عن ماونتن فيو تضع معايير جديدة فى آى سيتى لتجربة الحياة المبنية على علم السعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برزت ماونتن فيو خلال السنوات الأخيرة وتميزت منذ انطلاقها في السوق المصري، ليس فقط لأنها تقوم بتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ولكن لأنها أدخلت للسوق العقاري المصري مفاهيمًا جديدة في تحسين تجارب الحياة في مجتمعاتها من خلال المزج بين المنتجات العقارية المبتكرة وعلم السعادة الذي يتيح لجميع السكان تجربة متجددة كل يوم.

ويُمثل مشروع آي سيتي iCity أهم المشروعات العقارية التي نفذتها ماونتن فيو في السنوات الأخيرة، لأنه يمثل نقلة نوعية في مفاهيم الحياة في المجتمعات العمرانية لأنه لا يعتمد فقط على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في إدارة المجمعات السكنية والمدن الذكية، ولكنه يدمج العديد من المفاهيم الجديدة التي تعزز تجربة الحياة في آي سيتي كل يوم.

تشغل آي سيتى مساحة 500 فدان في قلب القاهرة الجديدة، وعلى مستوى الوحدات السكنية، فقد تم إنشاء 3500 وحدة حتى الآن، بينما تم تسليم 2500 وحدة، ومازالت هناك 2000 تحت الإنشاء. وهناك 500 وحدة ما بين مأهولة بالسكان وفي مرحلة التشطيب.

آي سيتى.. عيش السعادة

إنّ أكثر ما يُسعد أي مطور عقاري أنّ يشاهد الحياة تنمو وتزدهر في مشروعاته العقارية يومًا بعد يوم، وهو ما يحدث في آي سيتي حاليًا. فهناك العديد من الأسر انتقلت للعيش بصورة دائمة في المشروع، وهناك بعض الملاك الذي يقومون بتشطيب وحداتهم استعدادًا للانتقال لهذا المجتمع السكني الراقي في قلب القاهرة الجديدة. ومن مظاهر الحياة في المشروع نادى MV Club الذي يقع في الـ Club Park ويضم ست ملاعب نابضة بالحياة في مرحلته الأولى والذي يشهد معسكرات تدريبية مكثفة لفريق البادل القومي الذي أصبح من العلامات المميزة للنادي. ويُعد MV Club نادي اجتماعي ورياضي يتمتع بمعايير فريدة للأندية الرياضية المليئة بالحركة والأنشطة، حيث يمثل هذا النادي مركزًا للتواصل والترابط الأسري، كما ينظم النادي العديد من الأنشطة التي تناسب الأطفال مثل المعسكرات الصيفية الهادفة لتنمية شخصية الطفل وتعريفهم بالبيئة المحيطة بهم، كما يتيح للشباب ممارسة ألعابهم الرياضية المفضلة، مثل التنس وكرة القدم والبادل تنس من الرياضات، كما يستطيع كبار السن قضاء وقت ممتع مع رفقائهم وممارسة المشي والتنزه في الهواء الطلق.

تجارب حياة مختلفة تناسب الجميع

ولأننا مختلفون في أذواقنا واحتياجاتنا وأعمارنا، فإنّ مفهوم "السعادة" يختلف من شخص لآخر، وهو ما أخذته ماونتن فيو في الاعتبار عند تصميم التجارب اليومية للحياة والاستمتاع بها في آي سيتي. فإلى جانب توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والمرافق تتضمن آي سيتي 5 بارك: ماونتن بارك، لاجون بارك، Club بارك، MV3، وMV بارك. تم تصميم كل بارك من الخمس لتتمتع بخصائص فريدة في التصميم والتنفيذ المبتكر، حيث تمتد المساحات الخضراء في جميع أنحاء المدينة، وتشكل أكثر من 25% من المساحة الكلية، كما تقدم المدينة مفهومًا مبتكرًا يُعرف بـ "أكتيفيتي بودز" (Activity PODS) للاستمتاع بأوقات هادئة بعيدًا عن صخب المدينة والضوضاء، حيث تجمع هذه المناطق بين الأجواء الهادئة والبيئة المحفِّزة للإبداع والعمل، مما يشجع السكان على أداء أعمالهم، أو مذاكرة دروسهم، أو الاستمتاع بالقراءة، بالإضافة إلى ذلك، تتيح هذه المناطق الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة الاجتماعية والرياضية، مما يعزز التواصل الاجتماعي بين السكان ويساهم في تطوير مهاراتهم الشخصية، بالإضافة إلى كورنيش يمتد طوله إلى 15 كيلو مترا للاستمتاع بالمشي أو الركض في أى وقت.



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