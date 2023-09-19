شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون استراتيجي بين «أدنوك» و«الهدف للانشاءات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «الهدف» الشركة المتخصصة في مجال الهندسة والمشتريات والانشاءات والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) لدعم احتياجات الأخيرة من المنتجات الصناعية. جاء ذلك على هامش توقيع أدنوك اتفاقيات شراكة مع 25 شركة محلية لتزويدها بمنتجات صناعية تتجاوز قيمتها ال 70 مليار درهم بحلول عام 2027.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل شركة «الهدف» على تزويد ادنوك بالعديد من المنتجات المصنعة من الحديد، أثناء تنفيذها مشاريع الهندسة والمشتريات والانشاء، وقد أعلنت شركة بترول أبو ظبي الوطنية التزامها باتخاذ المصنعين المحليين كموردين حصريين لجميع احتياجاتها المرتبطة بالتصنيع.

وقد خصصت «أدنوك» مبلغ 20 مليار درهم (5.45 مليار دولار) لدعم مرافق التصنيع المحلية خلال الفترة الممتدة من عام 2023 إلى عام 2028، لتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات والتي من المتوقع أن تتجاوز ما قيمته 5 مليارات درهم سنوياً، بالإضافة إلى توفيرها قرابة 10000 فرصة عمل جديدة. كما أن هذا الاستثمار سيسهم في تعزيز وتنويع اقتصاد دولة الإمارات وسيضمن ل «أدنوك» أيضاً وجود سلسلة توريد مرنة ومستدامة.

الاتفاقية الأحدث

وتعد اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين «أدنوك» و«الهدف» هي الأحدث ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تم أبرمتها شركة بترول أبو ظبي الوطنية مع شركات محلية في إطار حملة «اصنع في الإمارات»، والتي تهدف إلى تعزيز النمو الصناعي في الدولة وخلق فرص تصنيع محلية طويلة الأجل للقطاع الخاص.

وفي هذا الصدد، عبر الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في «أدنوك» عن فخره بمساهمة أدنوك في دعم مسيرة توطين الصناعات التحويلية في دولة الإمارات وإنشاء سلسلة توريد مستدامة من خلال الدخول في شراكات مع موردين محليين مثل شركة الهدف. وأضاف: «من المؤكد أن التزامنا بدعم حملة اصنع في الإمارات سيخلق المزيد من الفرص أمام القطاع الصناعي المحلي ويعزز قدرات الموردين المحليين، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على بناء اقتصاد دائري متنوع».

«أليك» للهندسة والمقاولات

وأشار الهاشمي أن التزام ادنوك بتوريد المنتجات الصناعية الأكثر أهميةً من مزودين محليين يتوافق مع رؤية المجموعة للحد من انبعاثات الكربون من خلال إنشاء سلسلة توريد تتميز باستدامتها وكفاءتها؛ مؤكداً أن تواجد شركة «الهدف» على مقربة من أدنوك سيضمن وجود عمليات تنسيق وتواصل وتقييمات سريعة وفعالة، ما سيضمن منتجات عالية الجودة لا تلبي احتياجات «أدنوك» فحسب، بل احتياجات الدولة والمنطقة ككل.

من جانبه، عبر شوقي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة «الهدف» التي استحوذت عليها شركة «أليك» للهندسة والمقاولات، عن بالغ شكره وتقديره لشركة بترول أبو ظبي الوطنية على ثقتهم ودعمهم لهم كشريك طويل الأمد وأضاف: «تمهد اتفاقية التعاون الاستراتيجي التي أبرمناها مع أدنوك الطريق أمام مجموعة أليك لتحقيق أهدافها المتمثلة في أن تصبح الشريك الموثوق لأكبر الجهات والمشاريع وأكثرها شهرةً في المنطقة».

جدير بالذكر أن شركة «الهدف» تتمتع بمقومات مثالية تؤهلها لتكون إحدى أبرز شركاء «أدنوك» في مجال تصنيع الحديد، حيث تمتلك منشأة تصنيع عالمية المستوى تبلغ مساحتها 52,000 م2 في الدولة، وتضم هذه المنشأة أحدث المعدات والمرافق. وتأتي اتفاقية التعاون الاستراتيجي المبرمة بين شركة «الهدف» و«أدنوك» بمثابة دليل آخر يعكس متانة وقدرة الهدف التصنيعية، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة وسمعة الشركة في السوق المحلي وعلى مستوى الشرق الأوسط.