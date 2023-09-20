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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الهيئة العامة للغذاء والدواء استضافت الاجتماع الـ11 للجنة التنسيقية لدول أعضاء إقليم الشرق الأدنى التابعة لهيئة الدستور الغذائي «كوديكس»، وذلك بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بروما، والذي يستمر حتى 22 سبتمبر الجاري. وتعرض الهيئة خلال الاجتماع تجربة المملكة الرائدة في استراتيجية الغذاء الصحي للحد من استخدام الدهون المتحولة، ومناقشة فرص تعزيز دور دول الإقليم لتحويل النظم الغذائية لصحة أفضل. وتقدم الهيئة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية تجربتها المتقدمة في إعداد البرامج الوطنية خلال ورشة عمل، لتعزيز مشاركة دول الإقليم على صعيد الدستور الغذائي.

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