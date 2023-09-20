45% ارتفاع معدل أجور السعوديين بالقطاع الخاص خلال 5 سنوات

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وأوضح المرصد في تقرير أمس أن أجور السعوديين في القطاع الخاص ارتفعت من 6.6 آلاف ريال في عام 2018 لتصل إلى 9.6 آلاف ريال في العام الجاري (2023), مبينا أن ارتفاع معدل أجور السعوديين عائد إلى ما تشهده المملكة من نمو وإصلاحات اقتصادية منذ انطلاق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وكذلك نجاح حزم الدعم التي قدمتها الجهات الحكومية لقطاع الأعمال خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى ما يجده القطاع الخاص من دعم وتحفيز للتنافسية، وارتفاع جاذبية وكفاءة سوق العمل السعودي.
وأفاد تقرير المرصد، أن أعداد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 20 ألف ريال خلال ذات الفترة ارتفعت بنسبة 139% ليرتفع عددهم من 84.7 ألف مواطن في 2018، ليصل إلى 202.7 ألف مواطن خلال العام الحالي 2023، مرجعا ذلك إلى تحسن المهارات المرتبطة بسوق العمل، وجودة الوظائف وكفاءة بيئة العمل، وارتفاع الطلب على الوظائف التخصصية.
وأظهر التقرير، زيادة عدد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 40 ألف ريال خلال الفترة ذاتها، بنسبة 172% ليرتفع من 16 ألف مواطن في 2018، ويصل إلى 44 ألف مواطن في العام الحالي 2023، حيث عزا التقرير ذلك إلى زيادة المهارات القيادية لدى المواطنين، وارتفاع الطلب على الكفاءات في المشاريع الكبرى والشركات، وكذلك ارتفاع الطلب على الوظائف التخصصية.
يذكر أن المرصد الوطني للعمل تم تفعيله ليكون المصدر الرئيس والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل والذي يسهم في دعم اتخاذ القرارات من خلال البيانات الدقيقة، والمؤشرات، والتقارير، والدراسات ويقدم مجموعة من المنتجات المتخصصة بسوق العمل والتي تمكن من استشراف مستقبل القوى العاملة.
أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص:
- الفترة: 2018 ـ 2023
- نسبة الارتفاع: 45%.
- 6.6 آلاف ريال أجور السعوديين في القطاع الخاص عام 2018.
- 9.6 آلاف ريال أجور السعوديين في القطاع الخاص عام 2023.
- الفترة: 2018 ـ 2023
- نسبة الارتفاع: 139%
- 84.7 ألف مواطن في عام 2018
- 202.7 ألف مواطن في عام 2023
- الفترة: 2018 ـ 2023
- نسبة الارتفاع: 172%
- 16 ألف مواطن في عام 2018
- 44 ألف مواطن في عام 2023
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