شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المنتدى العربي للطاقة المتجددة في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت في العاصمة الأردنية عمان اليوم أعمال المنتدى العربي الثامن للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بمشاركة 20 دولة عربية وأجنبية. ويركز المنتدى، الذي يستمر ثلاثة أيام، على أهمية أن يكون الأردن مركزًا حيويًا للاستثمار، ومركزًا للشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر والاستدامة، ومحورًا مهمًا لنقل الطاقة بين دول قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.

كما يتضمن ورشة عمل متخصصة لتخزين الطاقة والسيارات الكهربائية وأهمية التكامل الاقتصادي العربي في مجال الطاقة المتجددة.

الطاقة المتجددة والاستدامة

تتضمن جلسات المنتدى، موضوعات الطاقة المتجددة والاستدامة، ودور المرأة في عصر الطاقة المتجددة، والعوامل المناخية والطبيعية المؤثرة على كفاءة محطات الطاقة الكهروضوئية، واستراتيجية الطاقة المتجددة في الدول العربية، وإدارة الطاقة وصناديق الطاقة، واستراتيجية الاقتصاد الأخضر في الأردن، وسياسات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر في الوطن العربي، وآفاق الطاقة المتجددة في الدول العربية.