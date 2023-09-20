شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حقل "ترول" النرويجي يرفع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا في أعقاب الإعلان عن أن حقل "ترول" النرويجي العملاق سيتوقف اليوم الأربعاء، الأمر الذي يزيد مخاطر الإمداد من أكبر مورد للغاز في المنطقة.

وزادت أسعار العقود الآجلة القياسية للغاز الطبيعي بنسبة 6.7%، وهو أكبر ارتفاع يومي خلال الشهر الجاري.

وأُرجئت إعادة تشغيل الحقل، في أعقاب عملية صيانة استمرت لفترة طويلة، بسبب مشكلات في العملية، وفقًا لشركة (جاسكو) المشغلة للشبكة.

جدول تشغيل حقل ترول

قالت الشركة إن تدفقات الغاز ستتعافى خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أن الطاقة المتاحة ستظل أقل مما كان مخطط في البداية حتى يوم السبت المقبل.

وجرى تعديل جدول تشغيل حقل ترول عدة مرات خلال الأسابيع الأخيرة، فيما سجلت المخزونات نسبة امتلاء تزيد على 94%، وهي نسبة أعلى كثيرًا من المتوسط الموسمي، ما يقدم حماية من أي تهديدات فورية للإمدادات.

وكان تعثر الإنتاج الناجم عن أعمال الصيانة في الحقول النرويجية، فضلًا عن مشكلات التوريد في أستراليا قد تسببا في اضطراب أسعار الغاز الطبيعي في الأسابيع الأخيرة.