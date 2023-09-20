شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق يتفقد محاور الطرق بالمدينة ويوجه بسرعة إنهاء أعمال التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" مشروعات الطرق الجارى تنفيذها بالمدينة ، وذلك لمتابعة نسب التنفيذ، برفقة مسؤولى الجهاز ،حيث بدء جولته بالمرور على الأعمال الجاريه بمشروع تنفيذ "محور الشهيد خالد مغربى"

وقال رئيس الجهاز بأن هذا الطريق يقع بشمال المدينه موازياً لسور القطار الكهربائى (LRT) بهدف تيسير الإنتقال بين محطة القطار وقطاعى المدينه الشرقى والغربى وأن الأعمال حالياً فى آخر قطاع بالطريق وجارى الآن تجهيز طبقة السن تمهيداً لتنفيذ الأسفلت وقرب الإعلان عن إفتتاح المشروع

ثم تلا ذلك المرور على المحور الذى سيربط بين كلاً من محورى الشرقى والحريه بجنوب المدينه وأضاف بأن العمل حالياً بطبقة الفرمه وأن الأعمال تشمل تجهيز شبكة مياه وصرف صحى وإناره وطريق على أعلى مستوى لافتاً بأنه تم إنهاء الرصف بأحد إتجاهات الطريق

وإختتم مروره بتفقد قطاع طريق جديد بقلب مركز خدمات المدينه (2) ضمن أعمال مشروع تنفيذ مرافق وطرق المركز موضحاً بأن ذلك المشروع يأتى بهدف إتاحة الأراضى الواقعه بالمركز للإستثمار وزيادة الخدمات

كما وجه بسرعة الإنتهاء من تلك المشروعات ودخولهم الخدمه فى أسرع وقت للتيسير على سكان مدينة الشروق.