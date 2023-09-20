شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تغلق تعاملات الثلاثاء على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها يوم الثلاثاء، على تباين، إذ عوضت مكاسب أسهم شركات الطاقة خسائر أسهم الشركات الصناعية، رغم توخي المستثمرين الحذر قبل سلسلة من القرارات ستتخذها بنوك مركزية حول العالم هذا الأسبوع.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 456.52 نقطة، بينما انخفض المؤشر داكس الألماني 0.4%.

أسهم الشركات الصناعية

واصلت أسهم الشركات الصناعية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، مع انخفاض سهم دويتشه بوست الألمانية 6.5%.

وارتفعت أسهم قطاع الطاقة في أوروبا 1% مع زيادة أسعار النفط الخام بأكثر من 1% بسبب تزايد المخاوف إزاء الإمدادات.

كما صعدت أسهم الشركات العقارية 1% بعد انخفاضها بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا 0.6%، لتتراجع للجلسة الثالثة على التوالي.

وهبطت أسهم شركات البيع بالتجزئة 1.6%، بعدما هوى سهم كينج فيشر 12.2% حين خفضت الشركة الأوروبية لمعدات الإصلاحات المنزلية توقعاتها للأرباح السنوية.

قرارات أسعار الفائدة

يتوخى المستثمرون الحذر قبل قرارات ستتخذها البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع بشأن أسعار الفائدة، إذ سيتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قراره اليوم الأربعاء.

فيما سيتخذ بنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري، وريكس بنك (البنك المركزي السويدي)، وبنك نورجيس (البنك المركزي النرويجي)، قراراتها غدًا الخميس.