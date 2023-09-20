الاقتصاد

بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح على ارتفاع

0 نشر
رويترز - طوكيو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتح المؤشر نيكي الياباني مرتفعًا 0.06% إلى 33261.35 نقطة اليوم الأربعاء.

في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.08% إلى 2432.24 نقطة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا