شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتح المؤشر نيكي الياباني مرتفعًا 0.06% إلى 33261.35 نقطة اليوم الأربعاء.

في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.08% إلى 2432.24 نقطة.