شكرا لقرائتكم خبر عن «سمو العقارية» توقع اتفاقية مع صندوق الإنماء أجياد العقاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة سمو العقارية اتفاقية إدارة تطوير مشروع صندوق الإنماء أجياد العقاري في مكة المكرمة والبالغ مساحته 300,000 م٢، أمس، مع شركة الإنماء أجياد العقارية

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن شركة سمو العقارية ستتقاضي أتعاب إدارة بقيمة 30 مليون ريال خلال مدة العقد، الذي تبلغ مدته 24 شهرا تبدأ من تاريخ استلام إذن المباشرة في العمل من أمانة العاصمة المقدسة.

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وأضافت أن من المتوقع أن يكون للمشروع تأثير إيجابي على نتائج الشركة اعتبارا من بداية مدة العقد.