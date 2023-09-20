وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع نائب وزير التجارة الصيني تعزيز العلاقات الصناعية والتجارية بين البلدين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، في العاصمة الصينية بكين، بمعالي نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين، وناقش معه سبل تعزيز التعاون الصناعي والتبادل التجاري بين البلدين، وذلك بحضور معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبد الرحمن الحربي.

وتطرق اللقاء إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية بين المملكة العربية السعودية والصين، وبحث فرص الاستثمار المشترك في عدد من القطاعات المستهدفة، وزيادة نفاذ الصادرات غير النفطية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي ذلك في إطار زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة والصين في قطاعي الصناعة والتعدين، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية بين البلدين، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بهذين القطاعين الاستراتيجيين.