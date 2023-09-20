شكرا لقرائتكم خبر عن فلل نخلة جبل علي تعيد الطوابير إلى «نخيل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد اليوم الأول لتلقي طلبات حجز فلل المرحلة الأولى من نخلة جبل علي في دبي، الأربعاء، إقبالاً كبيراً أعاد الطوابير إلى مقر «نخيل» في الصفوح، على مقربة من نخلة جميرا، فيما توقعت مصادر نفاد كامل الوحدات المعروضة سريعاً. وبعد طرح وحدات أمام كبار الشخسيات في وقت سابق، جمعت «نخيل» مئات الوسطاء، الاثنين، لإطلاق مبيعات المرحلة الأولى من مشروع «نخلة جبل علي» في دبي، والتي تتضمن مجموعة من الفلل المتنوعة بين 5 و7 غرف نوم بأسعار تبدأ من 18.5 مليون درهم (5 ملايين دولار).

وتم طرح 4 سعفات بالكامل (M،N،O،P) ضمن المرحلة الأولى، وتتضمن وحدات فلل متنوعة، على أن يتم تسليم المرحلة بدءاً من 2027. فيما طرحت «نخيل» خطط تنافسية للدفعات. وأكدت «نخيل» في بيان، مطلع الأسبوع، أنها أطلقت أول مجموعة من فلل «نخلة جبل علي» من مشروعها الطموح للبيع. ويشمل الإطلاق 4 سعفات تتربع عليها فلل «كورال» و«بيتش»، والتي يتوفر كل منها بثمانية أنماط.

تمتد «نخلة جبل علي» على مساحة 13.4 كيلومتر مربع وتحظى بأطول شريط ساحلي بين جميع وجهات دبي. وستكون الوجهة الأبرز في المنطقة الجنوبية سريعة التطور لدبي، وستضم عند اكتمالها سبع جزر و16 سعفة، ما يضيف واجهة بحرية بطول 91 كيلومتراً مع ثلاث نقاط وصول إلى الجزيرة. وستحتضن جزيرة «نخلة جبل علي» أكثر من 80 فندقاً ومنتجعاً، بالإضافة إلى باقة من منافذ التجزئة والمطاعم الفريدة.