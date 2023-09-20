شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط قبيل إعلان قرار «الفيدرالي» بشأن سعر الفائدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط لتزداد بعدا عن أعلى مستوياتها في عشرة أشهر، الأربعاء قبيل إعلان قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة، وسط حالة من الضبابية لدى المستثمرين بشأن موعد وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها ومدى تأثير ذلك على الطلب على الطاقة.

وانخفضت الأسعار على الرغم من سحب أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية وضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، مما يشير إلى شح في إمدادات الخام فيما تبقى من 2023.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر قليلا من دولار إلى 93.33 دولار للبرميل، وانخفضت في أحدث تعاملات 80 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 93.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 0310 بتوقيت جرينتش. وسجل برنت 95.96 دولارا أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.8 بالمئة أو 75 سنتا إلى 90.45 دولارا للبرميل بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 93.74 دولارا للبرميل في اليوم السابق.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في شركة البيانات والتحليلات أواندا «وتيرة ارتفاع النفط تهدأ قليلا مع ترقب المتعاملين قرارا محوريا من مجلس الاحتياطي الاتحادي».

وأضاف مويا أن سوق النفط لا تزال «شديدة الشح» وستظل كذلك على المدى القصير.

ينتظر المستثمرون مجموعة من قرارات أسعار الفائدة من بنوك مركزية هذا الأسبوع، منها في ذلك قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي اليوم، لتقييم توقعات النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

ومن المتوقع إلى حد كبير أن يبقي الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن التركيز سيكون على مسار سياسته، وهو أمر غير واضح.

(رويترز)